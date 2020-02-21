Бойцы ВСУ ограбили в Донбассе винный завод на миллион гривен

//Жаркое из блогов 13+

21 февраля 2020, 12:12 [ «Аргументы Недели» ]

Никогда такого не было и вот опять: не успеешь отойти от одной показательной истории про пьяницу-дебошира, как из-за горизонта стремительно наползает другая. А что, если речь про армию? Как такое вообще возможно там, где люди призваны ПОМОГАТЬ и СПАСАТЬ?

Нищета, дезертирство, пьянство, жадность...

Отсутствие малейшего желания исполнять то, ради чего начищают берцы и берегут погоны — поведение украинских военных все больше начинает напоминать постапакалиптичное кино и вызывать странные ассоциации.

Если бы мы оказались в известной сказке про Буратино, то вряд ли остались в живых — носы солдат-украинцев не пощадили бы никого из нас и уж давно бы понапротыкали всех и каждого.

Причина моей легкой ярости заключается вот в чем: буквально вчера стало известно о том, что бойцы 56-й отдельной мотопехотной бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ) решили позариться на груду металла, спокойно собирающего пыль на бывшем винзаводе ООО «Кампо Плюс». И что вы думаете? Эта группа шаромыжников присвоила оборудование на ЛЯМ гривен.

Подробности

При размещении одного из подразделений 57-й бригады на новом месте в Донецкой области, в здании бывшего винзавода ООО «Кампо Плюс», возник конфликт с собственником предприятия, который не хотел пускать личный состав на его территорию, требуя возмещение ущерба за то, что предшественники украли и сдали на металлолом оборудование завода на сумму в 1,1 миллиона гривен, или 2,6 миллиона рублей.

Это ограбление оказалось не первым для представителей 56-й бригады. Ранее в феврале Telegram-канал «Черговий ООС» писал о том, что военнослужащие срезали металлические крыши с гаражей в поселке Пески Донецкой области.

Бригады ВСУ находятся в неудовлетворительном состоянии. Большое число военных пьянствует, еще часть — дезертирует. Кроме того, бойцы украинской армии «прославляются» кражами, разбоем и сбытом военного имущества.

Офицер пресс-службы управления Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко сообщал, что только за 2019 год из зоны проведения ООС дезертировали более 800 украинских военнослужащих, причем порядка 50 человек бежали с оружием.

И что же мы имеем?

Получается, тут каждый второй — вор, забывший про совесть и наплевавший на долг. Что взять с такого солдата и какой можно сделать вывод об общем положении дел у них, там?

Источники: https://dostalo.livejournal.com/1244428.html, https://vk.com/wall-50377583_1911094