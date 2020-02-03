//Жаркое из блогов 13+

3 февраля 2020, 15:14 [ «Аргументы Недели» ]

Давайте трезво прикинем, что нужно, чтобы построить завод. Блогеры любят рассуждать про важную роль инженеров, рабочих, талантливых администраторов и абстрактного «народа», однако достаточно задуматься на шаг вперёд, чтобы осознать — представители этих безусловно важных профессиональных групп завод построить не смогут никогда.

Новое предприятие открывается так. Капиталист принимает решение о постройке завода, выделяет деньги на строительство, нанимает директора и инженеров. Инженеры делают проект будущего производства, директор, в соответствии с планом строительства, возводит цеха и покупает станки. Непосредственно работа выполняется строительными рабочими и механиками-наладчиками.

Казалось бы, в строительстве участвуют все, но если убрать из схемы капиталиста, внезапно окажется, что никакого завода построено не будет. Напротив, если, допустим, какой-нибудь инженер откажется делать чертежи, директор найдёт на его место другого инженера, только и всего.

Коллектив рабочих не может собраться вместе и открыть завод. Инженеры не могут превратить свои проекты в реальные заводские стены. Директор-управленец, не располагая ресурсами, тоже никуда не продвинется. Напротив, капиталист, приняв решение и выделив деньги, запускает в движение всю машину: завод будет построен именно там, где решит капиталист, и выпускать он будет именно то, что владелец завода сочтёт нужным.

В этой схеме есть ещё одно звено — покупатели продукции завода. Покупатели, разумеется, очень важны, и в конечном итоге строительство завода оплатят именно они, однако сами по себе, без капиталиста, покупатели тоже завод не построят. Покупатель может купить в магазине полкило макарон, однако решение открывать или не открывать макаронную фабрику принимает всегда капиталист.

Следовательно, реальный двигатель прогресса и экономики при капиталистическом строе — капиталист. Тот, кто может законным путём, никого не грабя и не убивая, аккумулировать у себя капитал, а потом с его помощью оплатить труд других людей, чтобы они совместно построили новое предприятие. Ни одна другая группа, — инженеры, рабочие, администраторы, покупатели, — никакого нового предприятия открыть не может. Если, допустим, инженер захочет открыть завод, не имея денег на его открытие, его планы застопорятся в тот момент, когда надо будет арендовать площадку под строительство. Ему придётся или отменить свои планы, или переквалифицироваться из инженеров в капиталисты, чтобы начать искать деньги.

Когда пытаются обесценить работу капиталиста, обычно говорят: «он ничего не делает, только получает прибыль». Во многих случаях это действительно так — капиталист действительно только получает прибыль, в то время как работают на заводе и управляют заводом другие люди. Вместе с тем нужно помнить, что если бы изначально капиталист не построил или не купил бы завод, то никакого завода и не было бы.

Полезность капиталиста очень просто проверяется на практике. Если, допустим, рабочий коллектив считает капиталиста лишним звеном, он может пойти и открыть собственный завод. Одна только попытка задуматься в этом направлении обычно приводит к осознанию: без капиталиста не получится ровным счётом ничего, так как постройку завода кто-то должен оплатить, а рабочие, хоть теоретически и могут скинуться на приобретение станков, на практике предпочтут свои личные деньги на общее дело не отдавать.

Всё вышесказанное относится к капитализму, однако и другие экономические уклады устроены аналогичным образом. Решение о строительстве завода всегда принимает тот, кто физически владеет ресурсами, будь то феодал или, скажем, номенклатурный работник, представитель партийной аристократии. Отличие капитализма только в том, что он позволяет аккумулировать ресурсы ненасильственным способом, без грабежей и использования принудительного труда. Капиталистом может стать каждый, кто только приложит к этому достаточно усилий.

Вместо завершения процитирую небольшие фрагменты из постов с разбором ошибок марксизма.

"Теория трудовой стоимости марксизма оперирует трудозатратами, которые понес наемный рабочий в ходе изготовления продукта, но трудозатраты сами по себе не равны решенным проблемам. Нанятый работник может затратить свое время, но так и не решить назначенную проблему. Например, не найти способ сделать продукт востребованным".

"Покупая трудозатраты, предприниматель покупает только вероятность решения одной из проблем, но не решение. Добиться, чтобы трудозатраты конвертировались в решение, его постоянная головная боль и забота".

"Поэтому работник и получает только зарплату, как компенсацию за трудозатраты, но не долю в прибыли".

Источники: https://olegmakarenko.ru/1779433.html, https://ingegnere-russo.livejournal.com/485.html