Поле и воля

//Жаркое из блогов 13+

9 октября 2019, 17:26 [ «Аргументы Недели» ]

Попробую объяснить, что такое поле. Вот есть у вас какая-то тяга. Если вы аддикт, (англ. addiction — зависимость, пагубная привычка) тяга огромна и конкретна, но если не аддикт, а просто увлекающийся человек, вам тоже знакомо, что значит - тяга.

Хочется вам купить новый айфон, например, он вас манит. Вы себе объясняете, что у вас и прежний хорошо работает, зачем деньги тратить, но в голове сами собой выстраиваются аргументы за. Камера, понты и так далее. Вы эти аргументы рубите контраргументами, а они вырастают вновь, как головы Змея Горыныча. И вам начинает казаться, что проще уступить уже этой своей прихоти и купить, чем постоянно забивать этим голову.

Или решили вы подсушиться. А в холодильнике на работе коллега вчера вечером оставила для вас кусочек пиццы или торта. Он не пропадет, конечно, его и без вас съедят, но пока он ждет вас. Этот самый кусочек. Вы сократили углеводы третьего дня как, вам надо еще неделю как-то продержаться, чтобы достичь результата, а зловредный кусочек постепенно одерживает над вашей волей верх. И вы как в том анекдоте уже идете к холодильнику со словами: "Пицца не будет мною командовать!" Потому что вы действительно чувствуете, что эта глупая тяга не дает вам работать, проще ей уступить, чем тратить силы на сопротивления.

И бывшая ваша. Шлет какие-то картинки, смайлики радостные. Вы с ней вообще-то расстались. Причина была серьезной, вам надоело, что к вам относятся как к придурку и у вас обоснованное подозрение, что она вам изменяла. В общем вы решительно с ней расстались, ни разу не пожалели, вроде бы, наверное, но теперь она пишет и вы уже не так уверены в своем решении. Может поболтать? Интеллигентные люди расстаются друзьями. Зачем строить из себя обиженку? И секс по дружбе может быть. Да и не по дружбе тоже, вдруг она все осознала? И опять сотни аргументов за в голове, опять вы их рубите своим исполинским мечом, требуете у себя "соберись, тряпка", не поддавайся соблазну, потом ведь будешь жалеть. И устаете вы от этой борьбы и пишете этой красивой суке: "Как дела?" Или не пишете пока, а просто открываете ее Инстаграм и теперь уже понятно, что напишете, ведь у нее две новые фотки хотхотхот.

Когда люди пишут "это у меня в голове", они не понимают, что такое поле. В голове у нас много чего. В голове сотни аргументов против. В голове своей как в чистом поле вы рубите головы тем желаниям, которые считаете вредными для себя, но часто не получается. С мелкими желаниями справляетесь, с крупными нет. А бывает желание небольшое вроде, но начинаешь с ним сражаться и оно прямо на глазах вырастает.

Вот место, где формируются и действуют желания, то есть влечения и разного рода тяги, называется поле. Запомнили самое простое определение? Поле - это место столкновения разных сил.

"В голове", как вы это называете, вы можете какую угодно работу проводить, но напрямую с фигурами в поле, особенно с большими, справиться вы не можете. Вы можете управлять полем только обходным путем.

Не головы Змею рубить, а найти палец на правой ноге и отсечь. Но должна быть баба Яга, которая вас этому научит. Сами по себе этого никто не осознает, это то, что требует научения.

Иногда встречаются волевые люди, глядя на которых кажется, что они умеют приказывать желаниям и желания подчиняются. Но ни у одного человека нет такой сильной воли, чтобы напрямую справиться с большой фигурой в поле, с сильной тягой. Выйти к ней лицом к лицу и побороть. Нет.

Волевые люди либо не допускают роста вредных желаний, либо умеют справляться с неполезной тягой обходным путем. И обоим способам я вас сейчас научу.

Главное запомните, что большая тяга парализует ваш ум, захватывает его, и перестает казаться вам вредной. Вам начинает казаться, что это полезно для вас. И не только казаться. Алкоголик должен выпить, иначе ему будет плохо. Любовный аддикт должен увидеть объект своих желаний, иначе не сможет работать, не сможет даже спокойно дышать, у него сердце выпрыгивает. Пищевой аддикт должен съесть то, что лежит в холодильнике, иначе... все то же самое, что у других аддиктов, голова лопнет от мыслей, сердце разорвется и прочее. Аддикция встраивается в организм, становится его частью и не только химическая аддикция, любая. Нехимические аддикции тоже имеют химический механизм, просто запускают его нехимические вещи, но запускают автоматически.

Воплотить сильное желание кажется вам не только правильным, это выглядит жизненно необходимым.

Справляться с сильной аддикцией нелегко, не помогают даже пинки по короне, потому что короны уже нет. Корона сделала свое дело и ушла. А вы оставайтесь в своей яме.

Для выхода из очень сильной аддикции существует третий способ, но я о нем пока не буду. Пока с первыми двумя разберемся, которые касаются небольших, но уже навязчивых желаний, которые растут тем больше, чем сильней вы им сопротивляетесь.

Еще раз хочу повторить, не пытайтесь воздействовать на поле волей, оно ей не подчиняется.

Поле первично. А воля - это следствие хорошо устроенного поля. Когда ваша фигура в поле велика, устойчива, ресурсы подключены, никаких аддикций и фрустраций, ваша воля сильна. Вы - хозяин поля. Вы - над полем.

Но если в поле есть аддикции, если ваша фигура потеряла свой статус царя, считайте, что в вашем поле переворот и ваша воля уже не значит ничего. Скоро бунтари начнут мочиться в вашу посуду.

Представлять эту картину живо и ясно - это уже полдела. Это и есть то самое тайные знания, которые в том или ином виде передают так называемые Учителя испокон веков.

Аристотель объяснил это Македонскому и пока тот держал свое поле в порядке, все у него было хорошо. Но потом его все-таки сожрали страсти, за которыми он не углядел. На великих людей нападают самые большие демоны. На маленьких поменьше, но им и тех хватает выше крыши.

Так вот, первый способ борьбы с желаниями. Не допускать роста.

Гигиена поля заключается в том, что вы не допускаете мыслей о халяве, держите локус контроля внутри и находитесь в деятельном состоянии. Всегда. Если вы отдыхаете, то вы держите в голове идею о том, что отдых - ради работы, а не наоборот. Вы помогаете телу набраться сил. Сил, а не безделья. Это позволяет быть хозяином поля, причем таким хорошим, что переворот вам вообще не грозит, пока вы не обленитесь и не решите почивать на лаврах. Как только система ценностей перевернется, как только халява станет вашей целью, все начнет разрушаться. Очень много мелких сорняков появятся в вашем поле, все они живые, похожие на небольших монстров и каждый из них готов расти в огромное чудовище, а для этого будет тянуть на себя ваше внимание, завлекать вас дармовым кайфом. И вот уже вам и выпить захотелось и наесться вредной еды и перешагнуть какие-то свои принципы и отменить свои решения. Вы пришли в киселеобразное состояние и, если в этом состоянии, вам мерещится, что вы в любой момент сможете напрячь волю, вы еще и глупы.

Это первый способ. Его хорошо бы использовать вместо второго, но если вы все-таки допустили рост какой-то вредной тяги и это не мелочь какая-то, а нечто опасное, растущее, с первым способов вы уже опоздали, и вам понадобится второй.

Влиять волей и тем более силой мысли на тягу нельзя. Поле находится выше по иерархии, поскольку эмоции и ощущения первичны. Разум одерживает верх, только пока эмоции слабы, но стоит какой-то тяге заявить о себе посильней, она воспринимается как жизненно необходимая программа и разум пасует перед ней, он либо беспомощно возражает что-то, либо начинает действовать на ее стороне, помогает обосновать тот факт, что тяге необходимо подчиниться, что она более полезна, чем вредна.

Влиять волей на сильную тягу нельзя, но волей можно влиять на свое поведение. Вы можете начать что-то делать, вовлечь себя в деятельность, направить внимание на другой предмет, и это позволит снизить тягу вдвое.

Если она и так была небольшой, вы просто победите ее таким образом, если она была довольно большой, она вскоре опять заявит о себе, и тогда вы должны проделывать описанный фокус много раз. С сильной аддикцией - так, с очень сильной - немного иначе, но и так тоже пробовать не вредно.

Постепенно ваши мысли встанут на вашу сторону, перестанут приводить контраргументы и уговаривать вас подчиниться тяге.

Считайте, что вы захватили почту и телеграф, а значит скоро захватите Зимний. Причем это ваш дворец, вы одновременно и царь и народ, а Зимний заняла коза-дереза или наглая лиса, выгнавшая заиньку. Вот зайка, как вы помните, выгнать лису из своей избушки не мог, он был ее слабей и боялся ее до смерти. Ему помог боевой петушок.

Таким петушком для человека является деятельность. В идеале интересная и полезная деятельность, способная захватить.

Именно так распределяется иерархия. Между полем и волей стоит деятельность. Волей вы можете переводить фокус, больше ничего. Побороть мыслями не можете, но фокус уводить можете, увести и отдать его какому-то делу. Фокус стечет обратно, вы его снова уводите. Не болтайте с демонами, не размышляйте много, не ведите диалогов, не тратьте сил. От сил ваших тяга только растет.

Своей головой вы не напрямую на тягу воздействуете, а переносите внимание на деятельность и включаетесь в нее, не спорите в мыслях, не держите фокус на тяге, а уводите этот фокус куда-то, но не в пассивном созерцательном режиме, а в деятельном, активном.

И так опосредованно вы влияете на то, что происходит в поле. А если вы считаете, что поле - это нечто в вашей голове, что вы сейчас раз-раз и раскидаете все по углам своими мощными самоубеждениями, ничего у вас не получится. Так и будете со своим ситом ходить, оно не даст вам ничего делать, а потом это сито превратится в решето и из вас польется.

Решето ведь не только словесное бывает. Решето - это когда вы не можете удержать импульс, даже понимая отчасти, что натворите черти чего. Но в момент решета и понимание уже довольно спутанное. То ли понимаете, то ли нет, все слишком сложно и неоднозначно. Надо защищать свои границы, от хищных тортов, правда ведь? Надо высказать им все или как-то иначе с ними расправиться, выйдя из своих границ подальше в чисто поле.

Есть такой опыт, друзья?

Источник: https://evo-lutio.livejournal.com/1000812.html