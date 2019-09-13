Китайский майский указ оказался лучше российского

В России же власти выбрали совсем другой ориентир – заниженную среднерегиональную зарплату с учетом доходов в теневом секторе. Пекин провозгласил политику превращения школьных учителей в особую привилегированную группу, которая пользуется особыми льготами. А в России учителя требуют от властей уважения своих трудовых прав и соблюдения норм рабочей нагрузки.

С началом экономических реформ китайские власти последовательно добиваются роста оплаты труда школьных учителей. По сообщению Министерства образования КНР, заработная плата учителей значительно выросла. В 80-х годах прошлого века преподаватели в КНР находились по уровню доходов оплаты труда на третьем месте с конца в национальной экономике. А сегодня по уровню оплаты труда школьные учителя поднялись до седьмого места в начале списка самых высокооплачиваемых работников 19 крупнейших отраслевых групп Китая.

«В последние несколько лет были реализованы политические программы, направленные на поддержку строительства преподавательского состава, гарантию их прав и интересов, а также заработной платы», – сообщает газета «Жэньминь жибао». Для учителей в Китае устанавливается «преференциальный режим для учителей, который обеспечивает для них особые условий для медосмотров, туристических поездок, проживания и получения прописки». «ЦК Компартии Китая (КПК) и Госсовет намерены твердо придерживаться приоритетного инвестирования в образование и постоянного повышения заработной платы учителей. Необходимо гарантировать то, чтобы средний уровень заработной платы учителей, занятых в обязательном образовании, был не ниже среднего уровня доходов местных государственных служащих», – утверждает «Жэньминь жибао».

В России власти назначили для зарплат учителей иной ориентир. Президент Владимир Путин своим указом установил «доведение средней заработной платы педагогических работников образовательных учреждений общего образования до средней заработной платы в соответствующем регионе». Однако в действительности для зарплат учителей используется вовсе не средняя зарплата в регионе, а специально устанавливаемый Росстатом заниженный уровень региональных зарплат. Разница между настоящей средней зарплатой и специально заниженной хорошо видна на примере статистики прошлого года. Средняя зарплата по стране в прошлом году была 43,7 тыс. руб., а средняя заниженная – только 37,9 тыс. руб. Заработок учителей составил в среднем 38,4 тыс. руб., что явно ниже нормальной средней по стране зарплаты (43,7 тыс. руб.). Но по сравнению с заниженной средней правительство отчиталось, что учительские заработки превышали среднерегиональные на 1,4%.

Разницу между нормальной средней и заниженной средней зарплатой официальная статистика даже не скрывает, поскольку методика занижения средних региональных зарплат для экономии на зарплатах учителей была официально утверждена. Рядом с заниженной региональной зарплатой прямо указывает, что она отличается от средней в рамках методики, утвержденной приказом Росстата.

Но если в отношении российских учителей применить китайский стандарт, то их зарплаты были бы значительно больше. Действительно, средняя региональная зарплата российских чиновников прошлом году составила 65,9 тыс. руб. для региональных органов исполнительной власти. Заработки чиновников местного самоуправления составили в среднем 41,7 тыс. руб. То есть даже самые малооплачиваемые чиновники получали в России заметно больше, чем учителя.

Источник: http://www.ng.ru/economics/2019-09-12/4_7675_edict.html?print=Y