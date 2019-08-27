//НАШИ ПАРТНЕРЫ
//Новости marketgid
//news.sputnik.ru
//новости 24СМИ
//Поп-новости
- Кожевникова призналась, что с раннего детства следит за фигурой
- Житель Подмосковья остался без телефона из-за фото с кумиром
- Охлобыстин признался, почему ушёл из церкви
- Пугачёва назвала новую Примадонну российской эстрады
//Сад и огород
- ⚡ Эксклюзив Кто готовит свержение Путина?
- 26.08 17:45 Наутро он заорал «Мы здесь власть!» - и потребовал свободу собраний и кило семечек ежедневно
- 25.08 09:30 Через неделю-другую студенты ВШЭ опять выскочат на московские улицы и заклеймят московские и российские власти
- 24.08 12:08 Основная причина протестов в том, что подрастающая молодежь не знает не то что истории, но и даже недавнего прошлого
- 23.08 17:25 «Чем думает Навальный, идя против воли спонсора, знает только Навальный»
- Жителям Москвы предстоит сделать нелегкий выбор
- Жаркое из блогов / Все новости >>
//Жаркое из блогов 13+
В Новосибирске при попустительстве полиции орудует группа несовершеннолетних последователей «хабаровских живодерок»!
27 августа 2019, 10:33 [«Аргументы Недели», Александр Саргин ]
«ВНИМАНИЕ!!!
В Новосибирске при попустительстве полиции орудует группа несовершеннолетних последователей «хабаровских живодерок»! Жутчайшие подробности происходящего нам рассказала Светлана Строилова:
05.08.2019 у моей знакомой произошла трагедия - с прогулки не вернулся домашний кот Мотя. На домофонных камерах видеонаблюдения видно как в подъезд входит Мотя. Через некоторое время соседские девушки выносят черный пакет и бросают его в мусорный бак. Хозяева кота достали пакет-внутри был их кот, правда по частям. Голова отрублена, снят скальп, лапы отрублены. Была вызвана полиция.
В двухкомнатной квартире одна из комнат была оборудована под «пыточную». Обнаружены целые коробки с кошачьими/собачьими черепами, костями. В морозилке лежали отрубленные кошачьи лапы всех цветов и размеров, кошачьи и собачьи головы, замороженные эмбрионы котят. Перья и запчасти от птиц, мышей, хомяков. На стенах прибиты черепа котят, а через них протянута ёлочная гирлянда.
Все соседи утверждают, что в течение двух лет(!!) из квартиры доносились душераздирающие крики животных, стоял трупный запах (он есть там и в текущую минуту), а возле квартиры Виктории регулярно появлялись аналогичные черные зловонные пакеты. Соседи неоднократно обращались к участковому уполномоченному, писали заявления - безрезультатно.
Подозреваемые входили в доверие к людям, брали пристраеваемых животных и издевались над ними, выкладывая результаты своего садизма в соцсети. Помимо откровенной жестокости несовершеннолетних девушек, в данной ситуации поражает бездействие сотрудников полиции.
В связи с этим, мы написали экстренное обращение Министру внутрених дел В.А. Колокольцеву, а также депутатам Государственной Думы Олегу Лебедеву, Владимиру Бурматову и Олегу Шеину».
Источник: Фейсбук, Альянс Защитников Животных / Alliance For Animals
https://www.facebook.com/alliance4animals/posts/2336510966385050?__tn__=K-R
Оставайтесь с нами. Добавьте нас в "Мои источники" в Яндекс Новостях и Google News и мы позаботимся о том, чтобы вы читали только интересный и проверенный контентДобавить в «Мои Источники» в Яндекс Новостях Добавить в «Мои Источники» в Google News
Обсудить наши публикации можно здесь:
//новости партнеров
//Новости МирТесен
//Общество
Эксперт заявила, что россияне теряют работу, но учиться не хотят
//Политика
Лавров заявил о зависимости переговоров в нормандском формате от Украины
//В мире
//В мире
На Украине рассказали о заходе своего корабля в зону учений Черноморского флота РФ
//Новости СМИ2
//Новости МирТесен
//Новости партнеров
//В мире
Адвокат рассказал, почему Россия и Украина до сих пор не совершили обмен задержанными
В доме на Ярославском шоссе вспыхнул пожар, пострадали пять человек
//Культура
//Общество
Назад в прошлое. В России остался город, застрявший в лихих 90-х годах
Из квартиры московского бизнесмена вынесли ценности и деньги, ущерб составил 2,4 млн рублей
Предсказание о наступлении конца света 1 сентября 2019-го опубликовали в прессе
//В мире
В Новосибирске при попустительстве полиции орудует группа несовершеннолетних последователей «хабаровских живодерок»!
//Здоровье
Эндокринолог объяснила, почему в России увеличилось количество больных сахарным диабетом
//Новости партнеров
//Общество
В сети появилось видео стрельбы из самого мощного в мире миномета
//Общество
//В мире
Прогноз о ядерной войне на Ближнем Востоке обнародовал российский ученый
//Новости СМИ2
В Химках автомобиль ВАЗ сбил женщину и скрылся с места аварии
//В мире
В сети появилось фото двойника Стива Джобса, которое спровоцировало множество слухов
//Общество
В России предложили отдавать одиноких пенсионеров в приемные семьи
//Новости МирТесен
//Наука
//В мире
Пушков рассказал, может ли над Донецком подняться флаг Украины
//В мире
//В мире
В Китае блогер инсценировал ДТП со своей матерью ради лайков
//В мире
Состояние российской девочки, пострадавшей в бассейне турецкого отеля, остается крайне тяжелым
//В мире
Латвия: экс-сотрудник ОМОНа просит вызвать российское ТВ и дипломатов