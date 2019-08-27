«ВНИМАНИЕ!!!

В Новосибирске при попустительстве полиции орудует группа несовершеннолетних последователей «хабаровских живодерок»! Жутчайшие подробности происходящего нам рассказала Светлана Строилова:

05.08.2019 у моей знакомой произошла трагедия - с прогулки не вернулся домашний кот Мотя. На домофонных камерах видеонаблюдения видно как в подъезд входит Мотя. Через некоторое время соседские девушки выносят черный пакет и бросают его в мусорный бак. Хозяева кота достали пакет-внутри был их кот, правда по частям. Голова отрублена, снят скальп, лапы отрублены. Была вызвана полиция.

В двухкомнатной квартире одна из комнат была оборудована под «пыточную». Обнаружены целые коробки с кошачьими/собачьими черепами, костями. В морозилке лежали отрубленные кошачьи лапы всех цветов и размеров, кошачьи и собачьи головы, замороженные эмбрионы котят. Перья и запчасти от птиц, мышей, хомяков. На стенах прибиты черепа котят, а через них протянута ёлочная гирлянда.

Все соседи утверждают, что в течение двух лет(!!) из квартиры доносились душераздирающие крики животных, стоял трупный запах (он есть там и в текущую минуту), а возле квартиры Виктории регулярно появлялись аналогичные черные зловонные пакеты. Соседи неоднократно обращались к участковому уполномоченному, писали заявления - безрезультатно.

Подозреваемые входили в доверие к людям, брали пристраеваемых животных и издевались над ними, выкладывая результаты своего садизма в соцсети. Помимо откровенной жестокости несовершеннолетних девушек, в данной ситуации поражает бездействие сотрудников полиции.

В связи с этим, мы написали экстренное обращение Министру внутрених дел В.А. Колокольцеву, а также депутатам Государственной Думы Олегу Лебедеву, Владимиру Бурматову и Олегу Шеину».

Источник: Фейсбук, Альянс Защитников Животных / Alliance For Animals

https://www.facebook.com/alliance4animals/posts/2336510966385050?__tn__=K-R