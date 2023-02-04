США частично закрыли свое воздушное пространство из-за действий Пентагона, связанных с китайским «разведывательным шаром»

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4 февраля 2023, 21:54

Пентагон. Фото: Ron Sachs/globallook.com

Соединенные Штаты закрыли часть своего воздушного пространства из-за ситуации с китайским аэростатом. Об этом сообщил в субботу телеканал ABC.

По информации американского авиарегулятора, на которое ссылается канал, воздушное пространство закрыто над Северной и Южной Каролиной в связи с действиями Пентагона «по обеспечению национальной безопасности». Аэростат в сообщении называют «разведывательным шаром».

Ранее в субботу президент США Джо Байден, отвечая на вопросы журналистов в связи с ситуацией вокруг аэростата, пообещал, что Белый дом «позаботиться» об этом.

В пятницу госсекретарь США Энтони Блинкен на фоне инцидента принял решение отложить свой визит в Китай.