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Байден пообещал «позаботиться» о ситуации вокруг китайского аэростата

, 20:57 Источник: ТАСС

Байден пообещал «позаботиться» о ситуации вокруг китайского аэростата
Президент США Джо Байден. Фото: Yuri Gripas/globallook.com

Президент США Джо Байден пообещал, что его администрация «позаботится» о ситуации с китайским аэростатом. Об этом в субботу сообщает пресс-пул Белого дома.

Во время посещения президентом США авиабазы Хэнкок в штате Нью-Йорк журналисты обратились к нему с просьбой прокомментировать ситуацию с аэростатом.

«Мы позаботимся об этом», - коротко ответил Байден, не приведя больше никаких подробностей.

Китайский аэростат, который вначале называли шпионским, а теперь метеорологическим, уже несколько дней находится в воздушном пространстве США. МИД КНР заявляет, что в Соединенных Штатах он оказался случайно, и призывает не спекулировать на этой теме. 

Госсекретарь США Энтони Блинкен из-за инцидента с аэростатом отложил свой визит в КНР, который должен был состояться 5-7 февраля. В его рамках планировалась встреча с китайским лидером Си Цзиньпином.

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