Военкор Аким Апачев: «Очевидно, что за атакой на Иран стоит Израиль»

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29 января 2023, 23:33 Анна Шершнева, Журналист

В Минобороны Ирана сообщили о террористической атаке на страну с использованием беспилотников. Ранее газета сообщила, что атака была произведена в ночное время. Один из БПЛА был сбит местной системой ПВО, два других — взорвались в «оборонительных ловушках».

Оборонное ведомство уточняет, что критических повреждений инфраструктуры нет, никто не пострадал. При этом военные страны не уточняют, кто нанес удар. Одновременно, как минимум четыре взрыва были зафиксированы в иранском Исфахане, что было отмечено «удачей» в материале газеты Jerusalem Post (Израиль) со ссылкой на источник в западном разведсообществе.

Мы попросили прокомментировать происшествие известного военкора и музыканта Акима Апачева. Как известно, он освещает события на фронтах не только Донбасса, но и Ближнего Востока. В частности, отмечается его плотная работа по Сирии, Ирану, Ираку, Ливии и Йемену.

«Для меня очевидно, что за атакой на Иран стоит Израиль в виду «тёплых» отношений между спецслужбами этих двух стран. Ввиду того, что их разделяет несколько государств, прямого столкновения между Ираном и Израилем быть не может, а такая прокси-война ведётся уже давным-давно. Я думаю, исполнителем мог быть кто угодно. Рядом граничит Ирак: Израиль уже давно пользуется сепаратистскими настроениями в курдской среде. А в Иране проживают очень много курдов. Поэтому, заказчиком выступает Израиль, а исполнителя доискиваться, на мой взгляд, не особо важно. Прекрасно понимаем «тёплые» отношения этих двух стран на территории Сирийской Арабской Республики. Мы знаем количество проиранских формирований на территории Сирии, которые помогали правительственным силам в борьбе с запрещённой группировкой «Исламское государство». А теперь расположенные в районе оккупированных Израилем Голанских Высот, и они становятся часто целью израильтян. Также Израиль наносит часто удары по аэропорту Дамаска, где отгружаются воздушные суда иранского Корпуса стражей исламской революции (КСИР)», – считает Аким.

«Ничего удивительного в этих ударах по Ирану нет. Мне видится, что Иран в любом случае ответит на эту атаку соразмерно, как они всегда это и делают. Думаю, может с территории Ливана будет несколько залпов, допустим, по территории Израиля. Эта практика тоже периодически применяется Ираном. Ничего из ряда вон выходящего – просто обменялись «любезностями» Иран и Израиль. Для того, чтобы решить ирано-израильский конфликт, нужно подходить гораздо глубже и вот так, с набега, его не рассмотреть. Но тот факт, что они являются друг для друга заклятыми врагами, очевидно. И взаимные уколы, взаимные удары будут продолжаться», – завершил свой комментарий Апачев.

Отдельно отмечается, что спасатели, военные и правоохранители Ирана заявили, что в результате атаки и последующего взрыва никто не пострадал, повреждения на военном объекте незначительны.

Ранее иранский журналист Реза Аббаси заявлял о том, что к терактам на территории своей страны может быть причастна и Украина тоже. Репортёр отметил, что «незалежная» вернется в доиндустриальную эпоху – такие последствия настигнут «незалежную» в случае, если Киев попробует атаковать Иран.