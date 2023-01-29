Ночью Иран атаковали беспилотники, на северо-западе страны произошло землетрясение

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29 января 2023, 12:00 Источник: Коммерсантъ

Фото: Artyom Anikeev/Transport Photo Images

Министерство обороны Ирана сообщило о нападении на страну с использованием беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Также на северо-западе страны произошло землетрясение, есть жертвы. Об этом сообщает издание «Коммерстантъ» в воскресенье, 29 января.

Уточняется, что атака была произведена в ночное время.

Один из БПЛА был сбит местной системой ПВО, два других — взорвались в «оборонительных ловушках».

В Исфахане произошёл взрыв на одном из объектов Минобороны. Ведомство уточняет, что критических повреждений инфраструктуры нет, никто не пострадал. При этом военные страны не уточняют, кто нанес удар.

Также на северо-западе Ирана в городе Азаршахр был зафиксирован пожар на заводе по производству моторного масла: взорвались нефтяные резервуары.

Близ этой местности произошло землетрясение, оценивающееся по шкале Рихтера магнитудой 5,9 — наблюдаются умеренные разрушения, повреждена энергосистема. Сообщается о 447 пострадавших и трёх погибших.