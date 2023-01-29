Jerusalem Post: атака беспилотниками объекта Минобороны в Иране имела «огромный успех»

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29 января 2023, 15:23 Источник: ТАСС

Боевой беспилотник. Фото: Aleksandr Gusev/globallook.com

Атака беспилотниками военного объекта в иранском Исфахане была успешной: отмечено как минимум четыре взрыва. Об этом пишет в воскресенье газета Jerusalem Post (Израиль) со ссылкой на источник в западном разведсообществе.

Собеседник издания утверждает, что атака объекта, на котором, якобы, шла разработка «передовых вооружений», имела «огромный успех» и размер ущерба явно превышает тот, о котором заявляет иранская сторона. По информации из соцсетей, в районе объекта прозвучало как минимум четыре взрыва.

Более точную информацию об ущербе, нанесенном в хоте атаки, можно будет говорить после анализа спутниковых снимков, пишет газета.

Ранее сообщалось, что в ночь на воскресенье один из объектов министерства обороны Ирана был атакован беспилотниками. Власти Израиля никак не комментируют инцидент.