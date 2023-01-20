Постпред России при ООН Небензя: власти Украины заставили замолчать Арестовича, рассказавшего о Днепропетровске

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20 января 2023, 22:08

Постпред РФ при ООН В. Небензя, фото: MFA Russia/globallookpress.com

В Киеве заставили замолчать бывшего советника офиса президента Украины Алексея Арестовича после того, как спикер рассказал, что в действительности произошло в Днепропетровске, где сбитая украинской ПВО ракета упала на жилой многоквартирный дом.

На это указал постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя. По словам дипломата, стоит кому-то на Западе или на Украине признать очевидные вещи, ему сразу же затыкают рот, как это и произошло с рупором киевской пропаганды Арестовичем.

Небензя подчеркнул, для сокрытия этой неудобной правды киевский режим производит фальшивки "в духе Бучи и Изюма, когда инсценируется якобы расправа российских войск над мирным населением", - сообщает "Украина.ру".

Арестович, внештатный советник офиса Владимира Зеленского, 17 января сделал заявление о том, что подал в отставку.

Мэр Днепра Борис Филатов назвал Арестовича «помойным ртом» после его слов о причастности ВСУ ко взрыву дома.