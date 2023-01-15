Мэр Днепра Филатов назвал Арестовича «помойным ртом» после его слов о причастности ВСУ ко взрыву дома

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15 января 2023, 11:44

Мэр Днепра Борис Филатов

Мэр Днепра Борис Филатов нелестно охарактеризовал спикера руководителя офиса президента Украины Алексея Арестовича который публично заявил, взрыв жилого дома в Днепропетровске произошел в результате действий противовоздушной обороны Украины.

Филатов полагает, что Службе безопасности Украины (СБУ) обязаны отреагировать на заявление Арестовича. Мэр Днепра написал в своем ТГ-канале, что он с самого начала говорил, что «Арестович — самовлюбленный скот и помойный рот». Как считает Филатов, в офисе Зеленского «на него явно кто-то делает ставку». Мэр Днепра подчеркнул, что СБУ и контрразведка «обязаны реагировать» на подобные заявления.

На Украине 14 января в городе Днепр в результате мощного взрыва был разрушен пролет девятиэтажного жилого дома. 12 человек погибли. 64 человека, среди которых дети, ранены. По словам Арестовича, система ПВО Украины отработала по летящей над городом ракете и обломки этого снаряда упали на подъезд дома, здание обрушилось по причине взрыва от сдетонировавшей ракеты, когда та ударилась о землю.