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15 января 2023, 08:28 Источник: ПолитЭксперт

MOD Russia / https://www.globallookpress.com

Работа украинской системы противовоздушной обороны привела к взрыву жилого дома в Днепре. Об этом сообщил советник главы офиса президента Владимира Зеленского Алексей Арестович.

Согласно словам киевского советника, которые приводит издание «ПолитЭксперт», система противовоздушной обороны страны отработала по летящей над городом ракете и обломки этого снаряда упали на подъезд гражданского объекта.

Как считает Арестович, жилое здание в Днепре обрушилось по причине взрыва от сдетонировавшей ракеты, когда та ударилась о землю.