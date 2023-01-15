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Советник главы офиса президента Украины Арестович: к обрушению дома в Днепре привела работа украинской ПВО

, 08:28 Источник: ПолитЭксперт

Советник главы офиса президента Украины Арестович: к обрушению дома в Днепре привела работа украинской ПВО
MOD Russia / https://www.globallookpress.com

Работа украинской системы противовоздушной обороны привела к взрыву жилого дома в Днепре. Об этом сообщил советник главы офиса президента Владимира Зеленского Алексей Арестович.

Согласно словам киевского советника, которые приводит издание «ПолитЭксперт», система противовоздушной обороны страны отработала по летящей над городом ракете и обломки этого снаряда упали на подъезд гражданского объекта.

Как считает Арестович, жилое здание в Днепре обрушилось по причине взрыва от сдетонировавшей ракеты, когда та ударилась о землю.

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