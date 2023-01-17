Хабек сообщил, что новый министр обороны ФРГ первым делом рассмотрит вопрос о поставках Киеву танков Leopard 2

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17 января 2023, 19:27 Источник: Reuters

Вице-канцлер ФРГ Роберт Хабек. Фото: www.imago-images.de/globallook.com

Решение о предоставлении Киеву немецких танков Leopard 2 Германия может принять уже на днях. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на вице-премьера и министра экономики ФРГ Роберта Хабека.

По словам чиновника, назначенный во вторник министр обороны страны Борис Писториус «первым делом» займется рассмотрением этого вопроса.

«Украина должна получить всю военную технику, которая необходима для победы», — приводит агентство слова Хабека.

Оно также подчеркивает, что если ФРГ примет такое решение, это автоматически «разблокирует» поставки «Леопардов» другими странами, в частности, Польшей.