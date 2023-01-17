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17 января 2023, 16:45

Министр обороны Германии Борис Писториус, Julian Stratenschulte / globallookpress.com

Новый глава министерства обороны ФРГ Борис Писториус пообещал выложиться на 150% и сделать немецкую армию сильной. Об этом информирует РИА Новости.

«Новый министр обороны Германии Писториус пообещал выложиться на 150% и сделать бундесвер сильным», — говорится в публикации, которая появилась в Telegram-канале российского агентства.

Согласно имеющимся сведениям, Писториусу 62 года. Он является соратником руководителя правительства Олафа Шольца по Социал-демократической партии, в которой состоит с 2013 года.

Накануне в кабмине ФРГ заявили, что канцлер Шольц принял отставку Кристины Ламбрехт с должности главы Минобороны.