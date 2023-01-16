Кабмин Германии: Шольц принял отставку министра обороны Ламбрехт, решение о ее преемнике будет принято в ближайшее время

Руководитель кабинета министров ФРГ Олаф Шольц принял отставку Кристины Ламбрехт с должности главы министерства обороны страны, решение о ее преемнике будет принято в ближайшее время. С соответствующим заявлением, как пишет Telegram-канал «RT на русском», выступили в немецком правительстве.
«Канцлер Шольц принял прошение министра обороны Ламбрехт об отставке, решение о преемнике будет принято в ближайшее время, сообщили в кабмине Германии», — говорится в публикации, которая появилась в TG-канале.
Ранее в понедельник сообщалось, что издание Die Welt назвало уход Ламбрехт с занимаемого ею поста ударом и настоящим испытанием для Шольца.