Кабмин Германии: Шольц принял отставку министра обороны Ламбрехт, решение о ее преемнике будет принято в ближайшее время

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16 января 2023, 14:12

Кристина Ламбрехт, Kay Nietfeld / globallookpress.com

Руководитель кабинета министров ФРГ Олаф Шольц принял отставку Кристины Ламбрехт с должности главы министерства обороны страны, решение о ее преемнике будет принято в ближайшее время. С соответствующим заявлением, как пишет Telegram-канал «RT на русском», выступили в немецком правительстве.

«Канцлер Шольц принял прошение министра обороны Ламбрехт об отставке, решение о преемнике будет принято в ближайшее время, сообщили в кабмине Германии», — говорится в публикации, которая появилась в TG-канале.

Ранее в понедельник сообщалось, что издание Die Welt назвало уход Ламбрехт с занимаемого ею поста ударом и настоящим испытанием для Шольца.