Die Welt назвала отставку Ламбрехт с поста министра обороны Германии ударом и настоящим испытанием для канцлера Шольца

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16 января 2023, 12:52

Канцлер Германии Олаф Шольц, Florian Gaertner / globallookpress.com

Газета Die Welt назвала отставку Кристины Ламбрехт с должности руководителя министерства обороны Германии ударом и настоящим испытанием для главы правительства страны Олафа Шольца. Об этом пишет Telegram-канал РИА Новости.

«Welt: для канцлера смена Ламбрехт — удар и настоящее испытание», — говорится в публикации, которая появилась в TG-канале.

В Die Welt отметили, что среди представителей немецкой Социал-демократической партии крайне мало опытных и близких к бундесверу политиков в области обороны.

Как сообщалось ранее, пресс-секретарь кабмина ФРГ Штеффен Хебештрайт сделал заявление о том, что Олаф Шольц «поддерживает регулярные контакты» с властями России по поводу Украины.