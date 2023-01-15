Всемирный экономический форум: «мир находится в тисках беспрецедентного глобального энергетического кризиса»

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15 января 2023, 12:00 Анатолий Гольдман,

Через три дня в швейцарском Давосе состоится ежегодный всемирный экономический форум. Однако его доклад был опубликован заранее. В нем говорится, что мир столкнулся с беспрецедентным глобальным энергетическим кризисом, но краткосрочными решениями ситуацию не исправить. Подробнее — разбираемся в статье.

Сложившаяся в мире обстановка привела к сильному энергетическому кризису. Он, в свою очередь, замедляет экономический рост, стимулирует инфляцию и создает социальные потрясения, — говорится в новом докладе, опубликованном 12 января. Потрясения, будь то французские желтые жилеты или медики в Британии, медленно разъедают европейские общества изнутри. Тенденция к обеднению разных по доходам слоев населения уже начата и 2023 год, по всем прогнозам, станет еще более тяжелым, чем 2022.

Способом выхода из кризиса эксперты посчитали ускорение низкоуглеродного перехода и всестороннюю переоценку энергетических систем. Женевский ВЭФ, позиционирующий себя как международная организация по сотрудничеству между государственным и частным секторами, “призвал уделять приоритетное внимание решениям, которые повышают безопасность и устойчивость при одновременном повышении устойчивости к потенциальным потрясениям”. В докладе, озаглавленном "Обеспечение энергетического перехода", предложены 10 ключевых действий для согласования немедленных ответных мер с долгосрочными целями и рамки для определения приоритетов энергетической безопасности для справедливого и устойчивого энергетического перехода.

Список действий включает в себя приоритизацию инвестиций в возобновляемые источники энергии, устранение утечек метана, максимальную электрификацию, повышение эффективности потребления и использование сверхприбылей, полученных энергетическими компаниями в 2022 году. "Энергетический кризис выдвинул энергетическую безопасность на передний план политической и корпоративной повестки дня и вызвал необходимость разработки мер реагирования, адаптированных к тому, как развивалась энергетическая система и куда ей необходимо перейти", - сказал Роберто Бокка, глава отдела формирования будущего энергетики, материалов и инфраструктуры ВЭФ.

"То, что сейчас является глобальным кризисом, - это реальная возможность направить более прямой курс к безопасному, устойчивому и доступному энергетическому будущему для всех. Это требует радикального сотрудничества и прагматичного подхода, чтобы противостоять сложностям энергетического перехода с помощью немедленных действий", - добавил он.

Также были опубликованы топ 10 рисков на ближайшие 2 и 10 лет. Они были разделены на категории, обозначенные разными цветами. Большая часть из них будет связана с окружающей средой (зеленый на картинке), другая часть будет состоять из социальных проблем (красный). Также человечество столкнется с технологическими проблемами в лице киберпреступности (фиолетовый) и с геополитическими конфронтациями (желтый). Интересно, что именно проблемы окружающей среды займут топ-4 в долгосрочной перспективе, в краткосрочной же риском номер 1 считается стоимость жизни.

Это означает, что экономический кризис растянется еще на два года и останется самой серьезной глобальной проблемой. Инфляция и дальше будет повышать стоимость жизни в Европе, обеднение населения продолжится, а социальных потрясений в виде протестов и забастовок будет все больше и больше.