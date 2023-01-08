Европейский континент столкнется с еще большим кризисом в 2023 году

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8 января 2023, 15:49 Анатолий Гольдман,

Европейские энергетические санкции в отношении России постепенно делают континент беднее и слабее. Немецкая промышленность, в прошлом формировавшая сердце европейской промышленности, банкротится из-за высоких цен на электроэнергию, так необходимую для рентабельного производства. Но оказалось, что все самое худшее еще впереди.

Эксперты поделились с изданием “Global Times” своими прогнозами, касающимися 2023 года. Директор Китайского центра исследований энергетической экономики при Сямыньском университете заявил в интервью изданию, что "Европейские страны столкнутся с реальным кризисом энергоснабжения в 2023 году". Несмотря на уже делающиеся шаги в сторону энергетической независимости, процесс отказа от российских ресурсов все равно займет очень много времени. Строительство трубопроводов, необходимых для транспортировки нефти и газа от других поставщиков, довольно затратно и долго, поэтому “континент столкнется с еще большим энергетическим кризисом в 2023 году”.

Но в любой ситуации есть победитель и есть проигравший. Энергетический кризис играет на руку Соединенным Штатам, получившим возможность заменить дешевый российский газ на свой дорогой сжиженный. Поскольку администрация Байдена хочет использовать российско-украинский конфликт для укрепления сети союзников Вашингтона, американские энергетические гиганты получают идеальную возможность вытеснить Россию с рынка, чтобы форсировать экспорт своего СПГ в Европу. Эксперты пришли к выводу, что положение Европы изначально было не самым лучшим: “Европа сильно зависит от российских энергоносителей. Согласно данным, опубликованным Международным энергетическим агентством (МЭА), в 2021 году члены ЕС импортировали из России 155 миллиардов кубометров природного газа, что составило 45 процентов от импорта газа в блок”. Отсюда следует, что почти половина всех поставок в ЕС шла из России. В 2022 году Газпром поставлял уже на 46 % меньше, чем год назад, что существенно сказалось на европейских ценах: “Согласно отчету [Газпрома], поставки компании в Европу сокращались в течение нескольких месяцев, поскольку Россия наносит ответный удар по европейским санкциям”.

Дальше в статье пишут, что “по данным МЭА, в 2023 году ЕС может столкнуться с дефицитом почти в 30 миллиардов кубометров природного газа. Агентство прогнозировало, что потенциальный разрыв между спросом и предложением газа в ЕС может достичь 7,6 процента от общего спроса ЕС на природный газ, который оценивается в 395 миллиардов кубометров на 2023 год”. Чжан Хун, младший научный сотрудник Института российских, восточноевропейских и центральноазиатских исследований Китайской академии социальных наук, сказал “Global Times”, что теперь Европа станет “лакомым куском для США”. Безусловно, Соединенные Штаты одной рукой подталкивают европейские страны отказаться от “кровавого российского газа”, а другой подсовывают контракт на поставку дорогущего СПГ. И даже непонятно что для Европы хуже: закупать российские энергоресурсы по тем ценам, что установились сейчас, или платить за американский сжиженный газ еще больше.

Главный исполнительный директор немецкого автопроизводителя Volkswagen, в посте в социальных сетях в конце ноября сказал, что Европа утрачивает свою конкурентоспособность и привлекательность для инвесторов из-за роста цен на энергоносители: “Европа неконкурентоспособна по затратам во многих областях, в частности, когда речь заходит о затратах на электроэнергию и газ”.

Черная полоса европейского континента пока и не думает заканчиваться. А началась она в тот момент, когда Европа добровольно согласилась стать разменной монетой в большой американской “игре”. Европейских лидеров уже давно не заботят ни проблемы умирающей промышленности, ни людей, вынужденных есть холодную еду. Они готовы идти до конца. Посмотрим, к чему это приведет.