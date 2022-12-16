Энергетический кризис в Британии: «Возвращение в Викторианскую эпоху»

Аргументы Недели → В мире 13+

16 декабря 2022, 12:31 Анатолий Гольдман,

Санкционная политика Европы по отношению к России с самого начала ставила перед собой сомнительные цели. После неудачного “блицкрига” российской экономики ее целесообразность даже в европейском сообществе стала вызывать вопросы, однако лидеры Западного мира были неуклонны. В попытке “откатить” Россию в развитии они не заметили, как откатились сами.

И вот, британский “Express” пишет: “Пока кризис, увеличивающий стоимость жизни, бьет по семьям по всему Соединенному Королевству, эксперты заявляют, что растущие счета за электричество могут испортить празднование Рождества в этом году”. И домохозяйства, и компании будут вынуждены либо “приглушить”, либо вовсе выключить рождественские огни, чтобы сохранить деньги. Счета за газ и электричество выросли вдвое по сравнению с прошлым годом.

Cледующая статья, но уже от издания “Independent”, рассказывает историю 63-летнего Брайана Пристона, жалующегося на стоимость жизни в кризис, которая не похожа на то, что он когда-либо испытывал. Нынешний британский быт зависти не вызывает: “…из-за растущих цен на еду и электричество он боится включать свою кухонную плиту. Дома он ест только консервы, холодные сардины и фасоль, поскольку не может себе позволить горячую еду на регулярной основе”.

Еще осенью эксперты предупреждали, что энергетический кризис вынудит людей выбирать между едой и отоплением, но тогда от этого отмахивались рукой. Наступил декабрь, и теперь ситуация, которую раньше считали гипотетическим и далеким будущим, стала явью: “У Брайана больше нет стиральной машины, опять же, из-за счетов за электричество, он стирает свои вещи в ванной и сушит их на сушилке для белья.

“Мы возвращаемся в Викторианскую эпоху” – говорит он. “Я не могу позволить себе горячую еду, не могу позволить включить газ или электричество. Я ем холодные бобы, сардины. Я очень редко включаю свою духовку. Все стало настолько плохо”. Положение пожилой прослойки населения в Британии особенно уязвимо, ведь им приходится уже буквально выживать на свою пенсию. Брайан, ввиду проблем со здоровьем, не может работать, все, что у него есть – это пенсия. Нынешнюю ситуацию уже даже не сравнить с пандемией: “Это определенно хуже локдауна. Ковид не сравним с этим. Некоторые люди могут замерзнуть насмерть или не будут иметь еды и тепла”.

Энергетический кризис в Соединенном Королевстве еще не достиг своего пика. Как пишет “Mourning Star”: “Нецелевая гарантия на энергоносители увеличит давление на и так высокую инфляцию в краткосрочной перспективе, что потребует дальнейшего ужесточения денежно-кредитной политики и повышения затрат на обслуживание долга”.

Экономический рост у страны будет “отрицательный”, “Организация Экономической Кооперации и Развития (OECD) прогнозирует падение ВВП на 0,4 процента в следующем году и рост на 0,2 в 2024.

Как бы то ни было, основной удар безрассудной политики Лондона пришелся именно по обычным людям. Они сейчас вынуждены выживать, питаясь холодным консервами и стирая вещи в ванне, а те, кто довел их до такого состояния, продолжат ютиться в своих теплых кабинетах, ведь их счета за электричество всегда будут оплачены из налогов простых людей.