Кризис в Британии: очереди за неотложной помощью составляют более 12 часов

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12 января 2023, 12:33 Анатолий Гольдман,

В последнюю неделю в Соединенном Королевстве происходит настоящая катастрофа. Число пациентов, ожидающих лечения в “A&E” более 12 часов, впервые превысило 50 000 в неделю, сообщает The Independent. Более того, медики планируют выйти на забастовку. Что происходит в Соединенном Королевстве — разбираемся в статье.

Под “A&E” в данном случае подразумевается скорая и неотложная помощь. То есть более 50000 тысяч человек не могут получить своевременного и должного лечения. Если вам или вашим близким резко станет плохо, то не стоит рассчитывать на помощь. В Англии теперь действует старый, но по-прежнему актуальный принцип: "Спасение утопающих — дело рук самих утопающих". Скорая помощь приедет к вам не быстро, и даже если приедет, то полноценное лечение в стационаре вы сможете получить только после 12-часового ожидания. Это если кратко описывать ситуацию со здравоохранением в Соединенном Королевстве.

По данным The Independent, история длится еще с осени. Каждый восьмой пациент сталкивался с длительным ожиданием медицинской помощи. Еще его называют trolley wait (дословно: “ожидание троллейбуса”). Оно означает “время ожидания пациента на тележке в отделении неотложной помощи после того, как медицинская бригада проведет оценку и примет решение о госпитализации в стационар, переводе в другое отделение или учреждение для лечения”. Чисто теоретически, время ожидания не должно превышать 4 часов, но, как видно, на практике цифры оказываются немного другими.

Также The Independent сообщила, что “число смертей, связанных с длительными задержками в получении неотложной помощи, возросло до 500 в неделю к октябрю, когда более 30 000 пациентов в неделю ждали 12 часов и более”. Что происходит сейчас, когда количество пациентов выросло на 20 000 человек — неизвестно.

В эту среду 11 числа около 25 000 сотрудников скорой помощи, включая 999 операторов по вызову, были намерены объявить забастовку. Свое слово они сдержали. На 18 и 19 января запланирована забастовка медицинских сестер. Все эти события наносят еще больший урон медицинской отрасли, явно не сигнализируя о каких-либо позитивных тенденциях. Источники, проинформировавшие The Independent, сообщили, что “больницам приходится “втискивать” пациентов в помещения, отличные от обычных палат или A&E, где нет прямых линий подачи кислорода. Тем временем люди часами ждут в машинах скорой помощи возле отделений неотложной помощи”.

Доктор Ден Лэнгхор, ведущий специалист по неотложной медицине в Комитете консультантов Британской медицинской ассоциации, прокомментировал кризис так: “Подобные статистические данные служат дополнительным доказательством того, о чем кричали пациенты, персонал и все, кто недавно имел непосредственный опыт работы в отделениях неотложной помощи и в целом в NHS: служба терпит неудачу. Это кризис, и все же премьер-министр по-прежнему отказывается называть это так”.

Британия буквально захлебывается в собственных проблемах. Теперь на экономический и энергетический кризисы накладывается огромная проблема со здравоохранением. 12-часовое время ожидания медицинской помощи становится для кого-то роковым, а медики, недовольные такими условиями труда, выходят на забастовку. Пока не особо ясно, чем кончится это противостояние властей и работников медицинской отрасли, но для обычных людей это будет иметь серьезные последствия.

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