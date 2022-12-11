Представитель Белого дома Кирби заявил, что США не поощряют украинские операции на российской территории

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11 декабря 2022, 19:02 Источник: ТАСС

Джон Кирби. Фото: Bonnie Cash - Pool via CNP/globallook.com

Соединенные Штаты помогают Украине отстоять свои земли, но не поощряют действий Киева на территории России, так как не заинтересованы в эскалации конфликта. Об этом заявил в воскресенье в эфире телеканала ABC координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби.

«Мы, конечно, не поощряем или не способствуем украинским операциям внутри России. Мы стараемся обеспечить, чтобы [Украина] могла защитить свою территорию, отвоевать свою землю», - заявил он.

Кроме этого Кирби подчеркнул, что Вашингтон внимательно наблюдает за конфликтом, стремясь не допустить его эскалации, так как она не отвечает интересам ни одной из сторон — ни Украины, ни России, ни США.

Ранее глава Пентагона Ллойд Остин заявил, что Россия занимается модернизацией своего ядерного потенциала.