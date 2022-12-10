Подписывайтесь на «АН»:

Telegram

Дзен

Новости

Также мы в соцсетях:

ВКонтакте

Одноклассники

Twitter

Аргументы Недели → Политика 13+

Глава Минобороны США Остин: Россия модернизирует и расширяет свой ядерный арсенал

, 13:36

Глава Минобороны США Остин: Россия модернизирует и расширяет свой ядерный арсенал
Министр обороны США Ллойд Остин, Boris Roessler / globallookpress.com

Российская Федерация в настоящий момент занимается модернизацией и расширением своего ядерного арсенала. С соответствующим утверждением, как передает ТАСС, выступил Ллойд Остин, руководитель министерства обороны Соединенных Штатов.

«КНР расширяет, модернизирует и диверсифицирует свой ядерный арсенал. Россия тоже модернизирует и расширяет свой ядерный арсенал», — процитирован глава Пентагона в публикации, которая размещена в Telegram-канале отечественного информационного агентства.

Остин отметил, что Вашингтон тоже совершенствует американскую ядерную триаду.

Как сообщалось ранее в субботу, бывший хозяин Белого дома Барак Обама озвучил мнение о том, что мир должен стремиться к полной ликвидации ядерного оружия ради грядущих поколений.

Подписывайтесь на Аргументы недели: Новости | Дзен | Telegram

Реклама

20 идей