Глава Минобороны США Остин: Россия модернизирует и расширяет свой ядерный арсенал

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10 декабря 2022, 13:36

Министр обороны США Ллойд Остин, Boris Roessler / globallookpress.com

Российская Федерация в настоящий момент занимается модернизацией и расширением своего ядерного арсенала. С соответствующим утверждением, как передает ТАСС, выступил Ллойд Остин, руководитель министерства обороны Соединенных Штатов.

«КНР расширяет, модернизирует и диверсифицирует свой ядерный арсенал. Россия тоже модернизирует и расширяет свой ядерный арсенал», — процитирован глава Пентагона в публикации, которая размещена в Telegram-канале отечественного информационного агентства.

Остин отметил, что Вашингтон тоже совершенствует американскую ядерную триаду.

Как сообщалось ранее в субботу, бывший хозяин Белого дома Барак Обама озвучил мнение о том, что мир должен стремиться к полной ликвидации ядерного оружия ради грядущих поколений.