Экс-президент США Обама заявил, что мир должен стремиться к полной ликвидации ядерного оружия ради грядущих поколений

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10 декабря 2022, 13:03

Бывший президент США Барак Обама, IMAGO/Saquan Stimpson / CNP /Med / globallookpress.com

Мир должен стремиться к полной ликвидации ядерного оружия ради грядущих поколений. С соответствующим призывом, как передает ТАСС, выступил экс-глава Соединенных Штатов Барак Обама.

«Бывший президент США Барак Обама считает, что мир должен стремиться к полной ликвидации ядерного оружия ради грядущих поколений», — говорится в публикации, размещенной в Telegram-канале российского информационного агентства.

Политик также отметил, что он никогда не забудет свой визит в мае 2016 года в японский город Хиросиму, который подвергся американской ядерной бомбардировке в 1945-м.

Как сообщалось ранее, руководитель дипломатического ведомства Финляндии Пекка Хаависто сделал заявление о том, что Хельсинки не просит у Североатлантического альянса ядерное оружие.