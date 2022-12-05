Глава МИД Финляндии Хаависто: Хельсинки не просит у НАТО ядерное оружие, альянс его не предлагает

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5 декабря 2022, 15:06

Глава МИД Финляндии Пекка Хаависто, IMAGO/Antti Yrjönen / globallookpress.com

Хельсинки не просит у Североатлантического альянса ядерное оружие, военно-политический блок, в свою очередь, его не предлагает. С соответствующим заявлением, как передает РИА Новости, выступил Пекка Хаависто, руководитель внешнеполитического ведомства Финляндии.

«Глава финского МИД о ядерном оружии: "Мы его не просим, и никто нам его не предлагает"», — говорится в публикации, которая размещена в Telegram-канале отечественного информационного агентства.

Как сообщалось ранее сегодня, финский министр иностранных дел указал на то, что правительство страны внесло в ее парламент документ о членстве Хельсинки в НАТО.