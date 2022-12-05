Глава МИД Хаависто: правительство Финляндии внесло в парламент законопроект о членстве в НАТО

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5 декабря 2022, 12:32

Глава МИД Финляндии Пекка Хаависто, IMAGO/Antti Aimo-Koivisto / globallookpress.com

Финский кабинет министров внес в парламент страны документ о членстве Хельсинки в Североатлантическом альянсе. С соответствующим заявлением, как информирует Telegram-канал «RT на русском», выступил руководитель финского внешнеполитического ведомства Пекка Хаависто.

«Правительство Финляндии внесло в парламент законопроект о членстве в НАТО, заявил глава МИД», — говорится в публикации, которая появилась в TG-канале.

Как сообщалось ранее, Хаависто назвал главной причиной стремления Хельсинки присоединиться к альянсу «ядерные угрозы» со стороны Российской Федерации после начала специальной операции Москвы на Украине.