Daily Beast: офис Зеленского разрабатывает план по захвату Крыма

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7 ноября 2022, 21:54 Источник: РИА Новости

фото: pixabay.com

Офис украинского президента Владимира Зеленского готовит план по захвату Крыма. Американское издание Daily Beast со ссылкой на высокопоставленного киевского чиновника пишет, что ответственной за подготовку плана по захвату полуострова назначена представитель президента Украины по Крыму Тамила Ташева.

В Киеве точные сроки разработки плана не назвали. Глава Киевского режима Зеленский ранее неоднократно заявлял о желании захватить Крым и поехать туда посмотреть Черное море.

Председатель Государственного Совета Республики Крым Владимир Константинов отвечал, что в регионе с нетерпением ждут Зеленского и обеспечат ему "специальное помещение с трехразовым питанием и услугами нарколога".