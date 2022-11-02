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Аргументы Недели Политика 13+

Советник Аксенова Крючков пообещал подготовить Зеленскому тюремную камеру недалеко от моря в Крыму

, 17:43 Источник: РИА "Новости"

Советник Аксенова Крючков пообещал подготовить Зеленскому тюремную камеру недалеко от моря в Крыму
президент Украины Владимир Зеленский, Markiian LyseikoUkrinform / globallookpress.com

Советник главы Крыма по информационной политике Олег Крючков заявил, что президенту Украины Владимиру Зеленскому, который сообщил о планах посетить полуостров, подготовят тюремную камеру недалеко от моря.

Ранее Владимир Зеленский, отвечая на вопрос журналистов, что он сделает в первую очередь в случае победы Украины в текущем конфликте, сообщил, что поедет на море в Крым.

Олег Крючков, комментируя слова украинского лидера, отметил, что на полуострове от любого следственного изолятора до моря не больше ста километров в любую сторону. Более того, недалеко сразу от двух морей – Черного и Азовского – находится "хорошая" исправительная трудовая колония в Керчи. "Тюремная камера ждет", – заключил советник главы Крыма.

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