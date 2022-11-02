Советник Аксенова Крючков пообещал подготовить Зеленскому тюремную камеру недалеко от моря в Крыму

Советник главы Крыма по информационной политике Олег Крючков заявил, что президенту Украины Владимиру Зеленскому, который сообщил о планах посетить полуостров, подготовят тюремную камеру недалеко от моря.
Ранее Владимир Зеленский, отвечая на вопрос журналистов, что он сделает в первую очередь в случае победы Украины в текущем конфликте, сообщил, что поедет на море в Крым.
Олег Крючков, комментируя слова украинского лидера, отметил, что на полуострове от любого следственного изолятора до моря не больше ста километров в любую сторону. Более того, недалеко сразу от двух морей – Черного и Азовского – находится "хорошая" исправительная трудовая колония в Керчи. "Тюремная камера ждет", – заключил советник главы Крыма.