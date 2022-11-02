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Аргументы Недели Политика 13+

Зеленский заявил, что в случае победы Украины в конфликте поедет на море в Крым

, 15:14 Источник: РИА "Новости"

Зеленский заявил, что в случае победы Украины в конфликте поедет на море в Крым
президент Украины Владимир Зеленский, Sarsenov Daniiar/Ukraine Presidency / globallookpress.com

Президент Украины Владимир Зеленский в интервью Чешскому телевидению в среду, 2 ноября, сообщил, что очень хочет увидеть море и даже намерен поехать в Крым после завершения текущего конфликта.

Владимир Зеленский, отвечая на вопрос журналиста, что он сделает в первую очередь в случае победы его страны в конфликте, отметил, что хочет увидеть море, поэтому отправится в Крым.

На уточняющий вопрос представителя СМИ о том, когда это случится, президент Украины заявил, что не зимой. Политик добавил, что в холодное время года на море делать нечего, поэтому свои планы он реализует, когда будет тепло.

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