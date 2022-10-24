Володин заявил, что киевский режим поручил ученым-атомщикам создать «грязную бомбу» и сравнил Зеленского с Усамой бен Ладеном

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24 октября 2022, 08:59

Спикер Госдумы В. Володин, фото: Russian State Duma Press Service/globallookpress.com

Председатель Государственной думы РФ Вячеслав Володин в понедельник, 24 октября, заявил, что киевский режим поручил ученым-атомщикам создать «грязную бомбу» и сравнил украинского президента Владимира Зеленского с лидером запрещённой в России террористической группировки «Аль-Каида» Усамой бен Ладеном.

Министр обороны РФ Сергей Шойгу 23 октября в ходе телефонного разговора с министром обороны Великобритании Беном Уоллесом высказал озабоченности по поводу возможных провокаций Украины с применением «грязной бомбы».

Володин сегодня утром опубликовал пост «Грязная бомба» киевского режима.

Политик напомнил, что 20 лет назад США распространили информацию, что террористы «Аль-Каиды» получили доступ к радиоактивным веществам и планируют создать «грязную бомбу». Как отметил Володин, угроза теракта в США и Европе с «грязной бомбы» сохранялась до 2011 года, пока Усама бен Ладен не был уничтожен.

Володин подчеркнул, что методы ядерного террора не меняются: какими были у Усамы бен Ладена, такими остались и у Зеленского.

Спикер Госдумы указал, что Киевский режим поручил ученым-атомщикам создать «грязную бомбу», продолжает обстрелы Запорожской и Курской АЭС, провоцируя гуманитарную катастрофу.

Вячеслав Володин сделал вывод, что президент США Джо Байден и лидеры стран Запада, оказывая помощь режиму Зеленского, являются спонсорами и пособниками ядерного терроризма.

Украинский президент Владимир Зеленский высказался о распространении сообщений о возможной провокации Киева с применением «грязной бомбы».