Зеленский о сообщениях о «грязной бомбе»: «На неделе будет задачей №1 для нашей дипломатии — объяснять, что происходит»

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24 октября 2022, 07:46

президент Украины Владимир Зеленский, Markiian LyseikoUkrinform / globallookpress.com

Украинский президент Владимир Зеленский высказался о распространении сообщений о возможной провокации Киева с применением «грязной бомбы». Зеленский опубликовал видеообращение в своем Telegram-канале, в котором сказал, что «на новой неделе это будет задачей номер один для украинской дипломатии — объяснять, что происходит».

«И я уверен: мир будет с нами. Мир поймет», — говорится в обращении украинского президента. Зеленский призвал мировое сообщество «максимально жестко отреагировать» на якобы исходящие от России угрозы и «очередное поднятие ставок», упомянув в обращении о «грязной ядерной бомбе» как о «так называемой», - сообщает портал URA.RU.

Ранее несколько источников РИА Новости из разных стран сообщили, что Украина готовит провокацию против мирного населения, собираясь использовать ядерную «грязную бомбу» и впоследствии обвинить в теракте Россию. Бывший депутат Верховной рады Илья Кива со ссылкой на источники информировал в соцсети, что Зеленский завершил подготовку к теракту. Как думает политик, Зеленский «готов утопить мир в крови за свою шкуру».

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба ранее 23 октября заявил, что Киев является сторонником Договора о нераспространении ядерного оружия, поэтому у него нет ни «грязных бомб», ни планов их приобретения.

В воскресенье, 23 октября, министр обороны РФ Сергей Шойгу общался с британским коллегой Беном Уоллесом и рассказал об озабоченности России в связи с возможным применением Киевом «грязной бомбы».