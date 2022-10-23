Шойгу поговорил по телефону с шефом Пентагона Остином — это четвертый разговор министра с его зарубежными коллегами за день

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23 октября 2022, 18:46 Источник: ТАСС

Министр обороны РФ Сергей Шойгу. Фото: Kremlin Pool/globallook.com

Министр обороны Российской Федерации Сергей Шойгу в воскресенье поговорил по телефону с главой Пентагона Ллойдом Остином. Они обсудили ситуацию вокруг Украины. Об этом сообщило российское оборонное ведомство.

Это четвертый разговор Шойгу с министрами обороны других государств за день. До этого он пообщался с французским, турецким и британским коллегами. До всех своих собеседников глава Минобороны России довел озабоченность Москвы в связи с возможным применением Киевом «грязной бомбы».

Предыдущий разговор Шойгу с Остином состоялся в пятницу по инициативе американской стороны.