Шойгу в разговоре с британским коллегой Уоллесом высказал озабоченность по поводу возможного применения Киевом «грязной бомбы»

В воскресенье министр обороны РФ Сергей Шойгу поговорил по телефону со своим британским коллегой Беном Уоллесом. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
Это уже третий разговор министра с главами оборонных ведомств зарубежных стран, который он провел в воскресенье. Тему бесед во всех трех случаях Минобороны РФ обозначило одинаково: обсуждение ситуации в Украине и доведение до собеседников озабоченности России в связи с возможным применением Киевом «грязной бомбы».
До этого Шойгу поговорил с министрами обороны Турции Акаром и Франции Лекорню.