Шойгу в разговоре с британским коллегой Уоллесом высказал озабоченность по поводу возможного применения Киевом «грязной бомбы»

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23 октября 2022, 17:20 Источник: ТАСС

Министр обороны Великобритании Бен Уоллес. Фото: Luka Dakskobler/globallook.com

В воскресенье министр обороны РФ Сергей Шойгу поговорил по телефону со своим британским коллегой Беном Уоллесом. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Это уже третий разговор министра с главами оборонных ведомств зарубежных стран, который он провел в воскресенье. Тему бесед во всех трех случаях Минобороны РФ обозначило одинаково: обсуждение ситуации в Украине и доведение до собеседников озабоченности России в связи с возможным применением Киевом «грязной бомбы».

До этого Шойгу поговорил с министрами обороны Турции Акаром и Франции Лекорню.