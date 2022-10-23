Шойгу выразил министру обороны Франции озабоченность по поводу вероятных провокаций со стороны Киева с применением «грязной бомбы»

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23 октября 2022, 14:22

Министр обороны России Сергей Шойгу, Kremlin Pool / globallookpress.com

Министр обороны Российской Федерации Сергей Шойгу выразил своему французскому коллеге Себастьяну Лекорню озабоченность по поводу вероятных провокаций со стороны Украины с применением «грязной бомбы». Об этом проинформировало министерство обороны РФ.

В публикации, которая появилась в Telegram-канале ведомства, указывается, что Шойгу провел телефонный разговор с Лекорню. В процитированном посте отмечается, что отечественный министр довел до собеседника «свои озабоченности» по поводу возможных провокаций со стороны Киева с использованием «грязной бомбы».

Ранее сегодня РИА Новости сообщило, что украинский режим в настоящее время занимается подготовкой провокации, которая связана с подрывом «грязной бомбы» или маломощного ядерного снаряда.