РИА Новости: киевский режим готовит на Украине провокацию, связанную с подрывом «грязной бомбы» или маломощного ядерного снаряда

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23 октября 2022, 08:22 Источник: Telegram-канал РИА Новости

Флаг Украины, Raul Moreno / globallookpress.com

Режим, который находится у власти на Украине, в настоящий момент готовит в бывшей советской республике провокацию, связанную с подрывом «грязной бомбы» или маломощного ядерного снаряда. Соответствующую информацию распространило РИА Новости.

«Как сообщили заслуживающие доверия источники в разных странах — в том числе на Украине — по поступающим сведениям, киевский режим готовит на территории своей страны провокацию, связанную с подрывом т.н. "грязной бомбы" или маломощного ядерного боеприпаса», — говорится в публикации, которая появилась в Telegram-канале отечественного агентства.

Целью предполагаемой будущей провокации в процитированном посте названо обвинение Российской Федерации в применении оружия массового поражения.

Согласно утверждению источников РИА Новости, киевская сторона уже начала практическую реализацию своего плана под руководством западных кураторов.

Как сообщалось ранее сегодня, заместитель врио главы Херсонской области Кирилл Стремоусов рассказал, что украинские военные бежали из населенного пункта Безыменное под огнем, открытом артиллерией морской пехоты РФ.