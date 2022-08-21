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Представитель ВГА Рогов: Украина может перейти к бактериологическим провокациям и террору в отношении жителей Запорожской области

, 07:41 Источник: Telegram-канал ТАСС

Представитель ВГА Рогов: Украина может перейти к бактериологическим провокациям и террору в отношении жителей Запорожской области
Украинский военный, Sergii Kharchenko / globallookpress.com

Украина может перейти к бактериологическим провокациям и террору в отношении людей, живущих на территории Запорожской области. Соответствующий вариант развития событий, как передает ТАСС, допустил Владимир Рогов, представитель региональной военно-гражданской администрации.

«Власти Украины могут перейти к бактериологическим провокациям и террору по отношению к жителям Запорожской области, заявил член главного совета ВГА региона Владимир Рогов, комментируя применение ВСУ отравляющих веществ против военных РФ», — говорится в публикации, размещенной в Telegram-канале отечественного информационного агентства.

Ранее в воскресенье сообщалось, что в Московской области был взорван автомобиль, в котором находилась дочь российского философа Александра Дугина Дарья. Руководитель ДНР Денис Пушилин высказал версию о том, что к инциденту причастны «террористы украинского режима».

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