Украина может перейти к бактериологическим провокациям и террору в отношении людей, живущих на территории Запорожской области. Соответствующий вариант развития событий, как передает ТАСС, допустил Владимир Рогов, представитель региональной военно-гражданской администрации.
«Власти Украины могут перейти к бактериологическим провокациям и террору по отношению к жителям Запорожской области, заявил член главного совета ВГА региона Владимир Рогов, комментируя применение ВСУ отравляющих веществ против военных РФ», — говорится в публикации, размещенной в Telegram-канале отечественного информационного агентства.
Ранее в воскресенье сообщалось, что в Московской области был взорван автомобиль, в котором находилась дочь российского философа Александра Дугина Дарья. Руководитель ДНР Денис Пушилин высказал версию о том, что к инциденту причастны «террористы украинского режима».