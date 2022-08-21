Глава ДНР Пушилин: «террористы украинского режима», пытаясь убить философа Дугина, подорвали его дочь Дарью

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21 августа 2022, 07:15

Философ Александр Дугин, Pravda Komsomolskaya / globallookpress.com

«Террористы украинского режима», пытаясь убить российского философа Александра Дугина, подорвали его дочь Дарью. Об этом написал в своем Telegram-канале Денис Пушилин, руководитель Донецкой народной республики.

«Террористы украинского режима, пытаясь ликвидировать Александра Дугина, взорвали его дочь… В автомобиле», — говорится, в частности, в публикации, появившейся минувшей ночью в Telegram-канале Пушилина.

Согласно информации, приведенной изданием «Известия», данный инцидент произошел на Можайском шоссе в Московской области. Машина, в которой находилась 29-летняя Дарья Дугина, взорвалась во время движения.

Ранее на текущей неделе сообщалось, что Германия запланировала поставить киевской стороне 20 ракетных установок и две тысячи ракет.