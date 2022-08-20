Германия запланировала поставить Украине 20 ракетных установок и две тысячи ракет

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20 августа 2022, 22:37

Украинские военные, Sergii Kharchenko / globallookpress.com

Берлин запланировал поставить киевской стороне 20 ракетных установок и две тысячи ракет. Об этом информирует РИА Новости.

«Германия планирует передать Украине 20 ракетных установок калибром 70 мм на специальных автомобилях и 2000 ракет, говорится на сайте правительства ФРГ», — указывается в материале отечественного агентства.

В процитированной публикации отмечается, что некоторое время назад на интернет-портале немецкого кабинета министров появилась специальная страница, где отражаются все поставки вооружений Киеву.

Как сообщалось ранее в субботу, глава Национального центра управления обороной РФ Михаил Мизинцев сделал заявление о том, что украинские войска собираются взорвать мост в Николаевской области и обвинить в этом российскую армию.