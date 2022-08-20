Начальник НЦУО Мизинцев: войска Украины планируют взорвать мост в Николаевской области и обвинить в этом армию России

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20 августа 2022, 21:54

Начальник Национального центра управления обороной РФ Михаил Мизинцев, MOD Russia / globallookpress.com

Вооруженные силы Украины планируют взорвать мост на территории Николаевской области и обвинить в этом российскую армию. С соответствующим заявлением, как передает ТАСС, выступил Михаил Мизинцев, начальник Национального центра управления обороной РФ.

«Подразделения ВСУ заминировали мост через реку Ингул и обочины прилегающей автодороги в поселке Воскресенское Николаевской области», — процитирован Мизинцев в публикации, появившейся в Telegram-канале отечественного информационного агентства.

По словам главы НЦУО, украинские военные намерены взорвать мост и обвинить армию России в якобы неизбирательных ударах.

Ранее сегодня сообщалось, что киевская сторона обстреляла Запорожскую атомную электростанцию из западного дальнобойного вооружения.