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Войска Украины нанесли удар по Запорожской АЭС из западного дальнобойного вооружения

, 21:02

Войска Украины нанесли удар по Запорожской АЭС из западного дальнобойного вооружения
Запорожская АЭС, Andrei Solomonov / globallookpress.com

Войска Украины нанесли удар по Запорожской атомной электростанции, расположенной на территории города Энергодара, из западного дальнобойного вооружения. Соответствующую информацию распространило РИА Новости.

«Удар по Запорожской АЭС наносился из западного дальнобойного вооружения. Критически важные объекты станции не повреждены, отметили власти», — говорится в публикации, появившейся в Telegram-канале отечественного агентства.

Как сообщалось ранее сегодня, дипломатическое ведомство Австрии заявило, что вызвало постоянного представителя России в Вене Михаила Ульянова из-за его высказываний по Украине.

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