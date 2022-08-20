МИД Австрии сообщил, что вызвал постпреда России в Вене Ульянова из-за его «подстрекательских заявлений» по Украине

Австрийское министерство иностранных дел проинформировало, что вызвало постоянного представителя России при международных организациях в Вене Михаила Ульянова из-за его «подстрекательских заявлений» по Украине.
В публикации, размещенной на странице внешнеполитического ведомства в Twitter, говорится, что Ульянов «был вызван в МИД в воскресенье».
«Мы выступаем за свободу слова. Однако мы также вправе занять твердую позицию против таких подстрекательских заявлений», — отмечается в процитированном посте.
Какие конкретно высказывания постпреда по Украине имеются в виду, не уточняется.
Ранее в субботу сообщалось, что система противовоздушной обороны отразила ракетную атаку войск, подконтрольных киевской стороне, на Херсон.