МИД Австрии сообщил, что вызвал постпреда России в Вене Ульянова из-за его «подстрекательских заявлений» по Украине

Аргументы Недели → Политика 13+

20 августа 2022, 20:43

Постоянный представитель России в Вене Михаил Ульянов, MFA Russia / globallookpress.com

Австрийское министерство иностранных дел проинформировало, что вызвало постоянного представителя России при международных организациях в Вене Михаила Ульянова из-за его «подстрекательских заявлений» по Украине.

В публикации, размещенной на странице внешнеполитического ведомства в Twitter, говорится, что Ульянов «был вызван в МИД в воскресенье».

«Мы выступаем за свободу слова. Однако мы также вправе занять твердую позицию против таких подстрекательских заявлений», — отмечается в процитированном посте.

Какие конкретно высказывания постпреда по Украине имеются в виду, не уточняется.

Ранее в субботу сообщалось, что система противовоздушной обороны отразила ракетную атаку войск, подконтрольных киевской стороне, на Херсон.