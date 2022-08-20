Замглавы ВГА Стремоусов: система ПВО отразила ракетную атаку войск Украины на Херсон

Система противовоздушной обороны отразила ракетную атаку войск Украины на город Херсон. Об этом, как передает РИА Новости, проинформировал Кирилл Стремоусов, заместитель руководителя военно-гражданской администрации Херсонской области.
«Ракетная атака отражена. ПВО работает. Ничего страшного нет», — процитирован Стремоусов в публикации, появившейся на сайте российского агентства.
Ранее сегодня сообщалось, что представитель ВГА Запорожской области Владимир Рогов заявил о предотвращении провокации на Запорожской атомной электростанции, которая готовилась киевской стороной в период посещения Украины генсеком ООН Антониу Гутерришем.