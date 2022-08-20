Подписывайтесь на «АН»:

Telegram

Яндекс Дзен

Яндекс Новости

Также мы в соцсетях:

ВКонтакте

Одноклассники

Twitter

Аргументы Недели В мире 13+

Замглавы ВГА Стремоусов: система ПВО отразила ракетную атаку войск Украины на Херсон

, 19:54 Источник: РИА Новости

Замглавы ВГА Стремоусов: система ПВО отразила ракетную атаку войск Украины на Херсон
Учения сил ПВО России, MOD Russia / globallookpress.com

Система противовоздушной обороны отразила ракетную атаку войск Украины на город Херсон. Об этом, как передает РИА Новости, проинформировал Кирилл Стремоусов, заместитель руководителя военно-гражданской администрации Херсонской области.

«Ракетная атака отражена. ПВО работает. Ничего страшного нет», — процитирован Стремоусов в публикации, появившейся на сайте российского агентства.

Ранее сегодня сообщалось, что представитель ВГА Запорожской области Владимир Рогов заявил о предотвращении провокации на Запорожской атомной электростанции, которая готовилась киевской стороной в период посещения Украины генсеком ООН Антониу Гутерришем.

Подписывайтесь на Аргументы недели: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Telegram