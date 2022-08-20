Владимир Рогов: провокацию на Запорожской АЭС, готовившуюся Украиной в период посещения страны генсеком ООН, удалось предотвратить

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20 августа 2022, 18:18 Источник: Telegram-канал ТАСС

Запорожская АЭС, Russian Look / globallookpress.com

Провокацию на расположенной в Энергодаре Запорожской атомной электростанции, готовившуюся Украиной в период посещения бывшей советской республики генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем, удалось предотвратить. На это, как передает ТАСС, указал представитель ВГА Запорожской области Владимир Рогов.

«Провокацию на Запорожской АЭС, которая готовилась Вооруженными силами Украины 19 августа в период посещения Украины генсеком ООН Антониу Гутерришем, удалось предотвратить благодаря тому, что этим планам предали гласность, сообщил член главного совета военно-гражданской администрации области Владимир Рогов», — говорится в публикации, размещенной в Telegram-канале российского информационного агентства.

Как сообщалось ранее сегодня, руководитель ВГА Харьковской области Виталий Ганчев отметил, что решение о проведении референдума в регионе будет принято только после изучения мнения местного населения.