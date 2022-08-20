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Глава ВГА Ганчев: решение о референдуме в Харьковской области примут только после изучения мнения населения

, 17:36 Источник: РИА Новости

Глава ВГА Ганчев: решение о референдуме в Харьковской области примут только после изучения мнения населения
Голосование, Victor Lisitsyn / globallookpress.com

Решение о референдуме в Харьковской области примут только после изучения мнения местного населения. На это, как передает РИА Новости, указал руководитель региональной военно-гражданской администрации Виталий Ганчев.

«Для принятия решения о референдуме надо изучить мнение людей в Харьковской области, заявил РИА Новости глава администрации области Виталий Ганчев», — говорится в публикации, размещенной на сайте отечественного агентства.

Ганчев подчеркнул, что решение о проведении голосования будет принято только после изучения мнения населения.

Ранее сегодня сообщалось, что на мэра Мариуполя Константина Иващенко было совершено покушение.

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