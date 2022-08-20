Глава ВГА Ганчев: решение о референдуме в Харьковской области примут только после изучения мнения населения

Решение о референдуме в Харьковской области примут только после изучения мнения местного населения. На это, как передает РИА Новости, указал руководитель региональной военно-гражданской администрации Виталий Ганчев.
«Для принятия решения о референдуме надо изучить мнение людей в Харьковской области, заявил РИА Новости глава администрации области Виталий Ганчев», — говорится в публикации, размещенной на сайте отечественного агентства.
Ганчев подчеркнул, что решение о проведении голосования будет принято только после изучения мнения населения.
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