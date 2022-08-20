ТАСС: на мэра Мариуполя Иващенко совершено покушение, он не пострадал

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20 августа 2022, 17:18 Источник: ТАСС

Мариуполь, Komsomolskaya Pravda / globallookpress.com

На Константина Иващенко, мэра расположенного в Донбассе города Мариуполя, совершено покушение, чиновник не пострадал. Соответствующую информацию распространил ТАСС.

«Покушение совершено на мэра Мариуполя Константина Иващенко, он не пострадал», — говорится в публикации, появившейся на сайте российского агентства.

В процитированном материале отмечается, что место покушения — территория Мариупольского зоопарка — оцеплена правоохранителями.

Как сообщалось ранее, представитель Совета Федерации Ольга Ковитиди сделала заявление о том, что киевская сторона осуществляет атаки в Крыму и Севастополе с целью запугивания жителей полуострова.