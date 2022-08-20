ТАСС: на мэра Мариуполя Иващенко совершено покушение, он не пострадал

На Константина Иващенко, мэра расположенного в Донбассе города Мариуполя, совершено покушение, чиновник не пострадал. Соответствующую информацию распространил ТАСС.
«Покушение совершено на мэра Мариуполя Константина Иващенко, он не пострадал», — говорится в публикации, появившейся на сайте российского агентства.
В процитированном материале отмечается, что место покушения — территория Мариупольского зоопарка — оцеплена правоохранителями.
Как сообщалось ранее, представитель Совета Федерации Ольга Ковитиди сделала заявление о том, что киевская сторона осуществляет атаки в Крыму и Севастополе с целью запугивания жителей полуострова.