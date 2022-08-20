Сенатор Ковитиди: Украина осуществляет атаки в Крыму и Севастополе с целью запугивания населения полуострова

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20 августа 2022, 13:37 Источник: ТАСС

Сенатор Ольга Ковитиди, Federation Council of Russia / globallookpress.com

Украина осуществляет атаки на территории Крыма и Севастополя с целью запугивания населения российского полуострова. На это указала отечественный сенатор Ольга Ковитиди.

«Украина осуществляет атаки в Крыму и Севастополе, чтобы запугать население полуострова. Об этом заявила ТАСС член Совета Федерации от Крыма Ольга Ковитиди, отметив, что запугать жителей не удастся», — говорится в публикации, размещенной на сайте информационного агентства.

Ранее сегодня руководитель Республики Крым Сергей Аксенов сообщил, что в западной части региона сработала система противовоздушной обороны. По словам Аксенова, цель была успешно поражена.