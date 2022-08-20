Глава Крыма Аксенов: на западе республики сработала система ПВО, цель была поражена

Глава Республики Крым Сергей Аксенов сообщил утром в субботу, 20 августа, что в западной части региона ранее сегодня сработала система ПВО. Согласно последней информации, цель была успешно поражена.
В экстренных структурах Крыма отметили, что система ПВО отработала цель на северо-западе Евпатории – недалеко от поселка Заозерное.
Сергей Аксенов уточнил, что в результате случившегося никто не пострадал, повреждений также не выявлено. Глава республики добавил, что российские военные четко, профессионально и эффективно выполняют поставленные задачи. Аксенов призвал граждан сохранять спокойствие и доверять исключительно официальной информации.