Глава Крыма Аксенов: на западе республики сработала система ПВО, цель была поражена

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20 августа 2022, 10:46 Источник: Telegram

глава Крыма Сергей Аксенов, Federation Council of Russia/via Globallookpress.com

Глава Республики Крым Сергей Аксенов сообщил утром в субботу, 20 августа, что в западной части региона ранее сегодня сработала система ПВО. Согласно последней информации, цель была успешно поражена.

В экстренных структурах Крыма отметили, что система ПВО отработала цель на северо-западе Евпатории – недалеко от поселка Заозерное.

Сергей Аксенов уточнил, что в результате случившегося никто не пострадал, повреждений также не выявлено. Глава республики добавил, что российские военные четко, профессионально и эффективно выполняют поставленные задачи. Аксенов призвал граждан сохранять спокойствие и доверять исключительно официальной информации.