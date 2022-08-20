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Минобороны: российские военные доставлены в госпиталь с признаками отравления ботулотоксином

, 15:56 Источник: РИА Новости

Минобороны: российские военные доставлены в госпиталь с признаками отравления ботулотоксином
Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Российские военнослужащие, выполнявшие задачи в Запорожской области, были доставлены в военный госпиталь с признаками отравления 31 июля. Об этом сообщает Минобороны РФ. 

Согласно данным обследования организма, отравляющим веществом является ботулотоксин типа «В». 

РФ готовит документы с результатами всех анализов, подтверждающих химическое отравление по факту санкционированного режимом Зеленского химического терроризма.  

Также в результате отравления главы временной администрации Херсонской области Владимира Сальдо проводится дополнительно расследование на факт отравления боевыми отравляющими веществами. 

Ботулотоксин — это органический яд, под его воздействием развивается паралич.

Ранее сообщалось о случаях отравления ВСУ колодцев населённого пункта Попасная: военнослужащие Украины отравляли их дизелем, чтобы оставить население без воды и посеять панику.

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