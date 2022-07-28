В Минобороны РФ сообщили, что украинские военные при уходе из Попасной отравляли колодцы дизелем

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28 июля 2022, 15:20 Источник: РИА "Новости"

колодец, https://unsplash.com/photos/i-kmcw_tQAw

Военный комендант города Попасная, капитан Михаил Повельчук заявил, что украинские военные отравляли колодцы при уходе из населенного пункта. Об этом сообщили в четверг, 28 июля, в Минобороны РФ.

В опубликованной ранее сегодня российским оборонным ведомством видеозаписи Михаил Повельчук сообщил, что украинские военные отравляли колодцы дизелем, чтобы оставить население Попасной без воды и посеять среди них панику.

Военный комендант также рассказал, что Народная милиция ЛНР в настоящий момент проводит разминирование на территории города.