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В Минобороны РФ сообщили, что украинские военные при уходе из Попасной отравляли колодцы дизелем

, 15:20 Источник: РИА "Новости"

В Минобороны РФ сообщили, что украинские военные при уходе из Попасной отравляли колодцы дизелем
колодец, https://unsplash.com/photos/i-kmcw_tQAw

Военный комендант города Попасная, капитан Михаил Повельчук заявил, что украинские военные отравляли колодцы при уходе из населенного пункта. Об этом сообщили в четверг, 28 июля, в Минобороны РФ.

В опубликованной ранее сегодня российским оборонным ведомством видеозаписи Михаил Повельчук сообщил, что украинские военные отравляли колодцы дизелем, чтобы оставить население Попасной без воды и посеять среди них панику.

Военный комендант также рассказал, что Народная милиция ЛНР в настоящий момент проводит разминирование на территории города. 

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