Итальянские эксперты-ядерщики считают, что повторение чернобыльского сценария в случае повреждений на Запорожской АЭС невозможно

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19 августа 2022, 16:02 Источник: ТАСС

Запорожская АЭС, Andrei Solomonov/globallook.com

Сразу два итальянских специалиста по атомной энергетике заявили, что некорректно сравнивать Запорожскую АЭС с Чернобыльской или «Фукусимой-1», аварии на которых привели к катастрофическим последствиям. Угроза подобного сценария в случае повреждения ЗАЭС минимальна. Об этом пишет с пятницу агентство Nova.

Агентство приводит мнения профессора Политехнического университета Милана Марко Рикотти и директора департамента термоядерного синтеза и ядерной безопасности итальянского Национального агентства по новым технологиям, энергетике и устойчивому экономическому развитию Алессандро Додаро.

Эксперты утверждают, что после аварии на «Фукусиме-1» безопасность электростанций в мире, в том числе Запорожской, существенно выросла. Поэтому «нескольких ракет» будет недостаточно, чтобы нанести существенный вред АЭС. Хотя при тотальной бомбардировке это возможно.

При этом оба специалиста выразили мнение, что даже в случае серьезных повреждений ЗАЭС выбросы произойдут на ограниченной площади — в радиусе нескольких километров от станции. По их словам, риски снижаются еще больше при отключении электростанции.

Ранее в четверг президент Украины Владимир Зеленский заявил, что нет никаких объективных препятствий для посещения миссией МАГАТЭ Запорожской АЭС.